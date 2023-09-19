مشغولات الجبس الفرعونية صناعة جديدة لسيدات دمياط في أسواق مصر.. صور

صناعة جديدة بدأت سيدات محافظة دمياط الدخول بها إلى الأسواق مجددا، انتشرت تلك المهنة فى الأيام الأخيرة بين سيدات المحافظة بشكل كبير، لتصبح صناعة المشغولات الفرعونية المصنوعة من الجبس أحدث المهارات التى أقدمت عليها سيدات دمياط.

ويقدم "اليوم السابع" خلال هذا التقرير أسرار تعلم تلك المهنة، فتقول "سهام" إحدى العاملات فى المجال: "هذه المهنة جيدة جدا بالنسبة لنا، تساعدنا دائما على الابتكار وتقديم كل جديد بشكل مستمر، بضعة أسابيع فقط ويمكنك تقديم نموذج خاص بك".

واستمرت سيدة دمياط فى الحديث قائلة: "الأمر ليس صعبا، عندما تكون لديك الموهبة والقدرة على التعلم ستقوم بكل شئ، منتجاتنا الآن انتشرت فى أسواق مصر وأبرز تلك الأسواق خان الخليلي".

انتقل الحديث إلى فتاة أخرى فقالت: "وجدت شيئا مختلفا فى هذه المهنة، أعشق الرسم وفى هذه المهنة تعلمت مهارات عديدة ساعدتنى كثيرا فى تطوير موهبتي".

واستكملت الحديث قائلة: "الأمر ليس بقصد التربح أو تحقيق مكسب مادى، سعادة بالغة عندما تقوم بتجسيد تاريخ بلدك عن طريق مجسم، والرائع هو تهافت الجميع على اقتناء هذه المنتجات أشعر بالفخر أننى أساعد فى هذا".

تحدثت سيدة أخرى عن طرق تحضير واسرار الصناعة فقالت: "المكونات بسيطة ولا تستغرق وقتا طويلا فى التحضير، علينا فقط تحديد المجسم الذى سيتم تنفيذه" وأضافت قائلة: " ثلاث مراحل فقط ويكون كل شىء جاهز، أهمها مرحلة اختيار الألوان المناسبة لوضع اللمسات النهائية".