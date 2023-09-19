اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 02:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ جنوب سيناء يوزع حلوى المولد النبوى لعمال النظافة بالطور

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 01:48 م
محافظ جنوب سيناء يوزع حلوى المولد النبوى لعمال النظافة بالطور محافظ جنوب سيناء مع العمالة المؤقتة بالمحافظة
جنوب سيناء ياسر عامر

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التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، 75 من عمال السركى "العمالة المؤقتة" وذلك بمقر ديوان عام المحافظة بطور سيناء، وأثنى المحافظ على الدور الذى يقومون به وعملهم الجاد فى مجال الحفاظ على نظافة وجمال المدينة وإظهارها بالمظهر اللائق لها.

وقام المحافظ خلال اللقاء بتسليم كراتين مواد غذائية، ولحوم، ومبالغ مالية، وحلاوة المولد بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، مهنأهم بتلك الذكرى العطرة، ومطالبا ببذل المزيد من الجهود والحفاظ دائما على المظهر اللائق المشرف أمام مواطنى المحافظة وزائريها.

حضر اللقاء اللواء أحمد الاسكندرانى السكرتير العام، ومبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء.

 
محافظ جنوب سيناء مع العمالة المؤقتة بالمحافظة (2)
محافظ جنوب سيناء مع العمالة المؤقتة بالمحافظة 

محافظ جنوب سيناء مع العمالة المؤقتة بالمحافظة (1)
محافظ جنوب سيناء مع العمالة المؤقتة بالمحافظة

 


محافظة جنوب سيناء

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