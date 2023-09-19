محافظ السويس يستقبل محافظ كيب الشرقية بجنوب أفريقيا.. صور

السويس - السيد فلاح

استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس ، بديوان عام المحافظة، لوبابالو أوسكار مابويان محافظ مقاطعة الكيب الشرقية بجنوب أفريقيا والوفد المرافق له وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون وتنمية الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين في شتى المجالات بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس وأحمد وزيرى، السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة ورئيس الغرفة التجارية.

ضم الوفد السفير جوزيف نتشيكيوانى، سفير جنوب أفريقيا بجمهورية مصر العربية وعضو المجلس التنفيذى لتنمية الريف والإصلاح الزراعى بالمقاطعة، والعمدة التنفيذى لبلدية مباشي المحلية وعدد من المسئولين بالسفارة والمقاطعة.

وفى بداية اللقاء رحب المحافظ برئيس وزراء كيب الشرقية علي أرض السويس وأكد على عمق العلاقات بين مصر و جنوب أفريقيا.

وتحدث عن الطبيعية والسياحة بمصر مؤكدًا أن محافظة السويس تتميز بطبيعة متميزة و تشمل خمس موانئ بحرية وموانئ للبترول وتقع على رأس خليج السويس و بها المدخل الجنوبى لقناة السويس وسميت قناة السويس نسبة لمحافظة السويس فهى من أقدم المدن فى جمهورية مصر العربية ويمتد تاريخها منذ بداية الحضارة المصرية القديمة واستمرت محافظة السويس فى التقدم على مدار العمر وتشتهر بصيد الأسماك بالإضافة إلى أنها محافظة بترولي.

وأوضح المحافظ أن السويس تحتوى على منطقتين اقتصاديتين منها المنطقة الأقتصادية لقناة السويس وهى منطقة تمتد على مساحة ضخمة و مرفقة بالكامل و بها جميع الخدمات وأن معظم الدول استقلت مساحات بالمنطقة الأقتصادية وأنشأت منطقة خاصة بها مثل الصين (تيدا) والمنطقة الروسية بالإضافة إلى العديد من المصانع الفرنسية وأيضا المنطقة الأقتصادية التابعة للمنطقة العمرانية حيث تحتوى على صناعات متعددة ومختلفة وأوضح صقر أن قارة أفريقيا محظوظة بإقامة صناعات فى المنطقة الأقتصادية لقناة السويس لما تقدمه المنطقة الأقتصادية من حوافز استثمارية ومرونة في مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات المقدمة للمستثمرين فضلاً عن سهولة النفاذ للأسواق الخارجية، بجانب وفرة الأيدى العاملة الماهرة مشيرًا إلى مراكز التدريب المهنية والتقنية التي تخدم المشروعات داخل المنطقة.

وفى اللقاء تم مناقشة الشئون المتعلقة بسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الخبرات وتنمية التعاون المشترك في بعض المجالات وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وجمهورية جنوب أفريقيا والدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع الأعمال في البلدين للدفع بهذه العلاقات من خلال الغرف التجارية المصرية ونظيراتها الجنوب افريقية ومؤكدا على متانة العلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين منوها بالفرص الاستثمارية الكبيرة ومجالات التعاون في مختلف القطاعات وبخاصة القطاع الزراعي و الصناعى حيث أشار للخبرات الكبيرة التي تتمتع بها جمهورية جنوب أفريقيا في مجال الاستصلاح الزراعى وصناعة السيارات وأن مصر على اتم الاستعداد بأن تكون هى وجميع دول أفريقيا يد واحدة.

من جانبه أعرب رئيس وزراء كيب الشرقية عن سعادته بهذا اللقاء وعن تواجده بمصر وبمحافظة السويس موجها الشكر للواء عبد المجيد صقر على حفاوة الأستقبال، مشيدًا بما تم من تطوير فى البنية التحتية و الطرق و غيرها، مؤكداً على ضرورة تعزيز التبادل التجاري وتفعيل التعاون الاقتصادي للاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة ومجالات التعاون المتاحة في البلدين وقال إن بلاده تولي العلاقة الاقتصادية مع مصر اهتماما خاصا نسبة لكونها مركز ثقل اقتصادي عربي ودولي وبها العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن لجنوب أفريقيا الدخول فيها كما أن البيئة الاقتصادية والاستثمارية مشجعة لحد كبير.

وفي اللقاء تبادل محافظ السويس ورئيس مقاطعة كيب الشرقية الدروع.

وعقب اللقاء توجه لوبابالو أوسكار مابويان رئيس وزراء مقاطعة الكيب الشرقية بجنوب أفريقيا والوفد المرافق له للغرفة التجارية لمحافظة السويس وتم مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالتجارة و الأستثمارات والصناعات المختلفة ومشاركة الأفكار بين الغرف التجارية بين البلدين وتعزيز سبل التعاون.