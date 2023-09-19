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محاسبون ومهندسون وHR.. تعرف على 5 آلاف و993 فرصة عمل فى 17 محافظة

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 11:03 ص
محاسبون ومهندسون وHR.. تعرف على 5 آلاف و993 فرصة عمل فى 17 محافظة وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة العمل، تلقيها طلبات من 77 شركة قطاع خاص على مستوى 17 محافظة لشغل 5993 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهرياً، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعى، للتقديم عليها  خلال شهر  سبتمبر2023 الجارى.
 
وعلى من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة من خلال النشرة القومية للتشغيل، عليه التوجه إلى وزارة العمل: 3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر، أو المديريات التابعة للوزارة بالمحافظات، ومكاتب العمل التابعة للمديريات على مستوى الجمهورية، أو الدخول على الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg. 
 
أما التخصصات المطلوبة، فهى:
1-    مدير فرع.
2-    أخصائيو تمويل.
3-    محاسبين.
4-    مهندسين.
5-     موظف طيران وسياحة.
6-    ومندوب بنوك.
7-    سائقين.
8-    أفراد أمن.
9-    مترجم لغة صينية.
10-  مندوبين مبيعات.
11- أخصائيين HR .
12- موظف تصميمات.
13-   مسئول سلامة وصحة مهنية.
14-   مشرفين إنتاج.
15-   فنيين جميع التخصصات.
16-    كافة أعمال الفندقة.
17-    عمال خياطة بكافة الأقسام.
18- عمال إنتاج.
19   عمال نظافة، وتخصصات أخرى.
 
وتقع تلك الوظائف في نطاق 17 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والشرقية،وبورسعيد، ودمياط، والأسكندرية ،والقليوبية، وأسيوط،وأسوان، وقنا، والإسماعيلية، وأسوان، والوادى الجديد، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، والمنيا، كما تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

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