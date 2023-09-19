اليوم السابع
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ماجد الكدواني معتذرا عن حفل مهرجان المسرح العربي: كان نفسي أنول شرف التواجد

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 12:06 ص
ماجد الكدواني معتذرا عن حفل مهرجان المسرح العربي: كان نفسي أنول شرف التواجد الفنان ماجد الكدوانى
الإسكندرية جاكلين منير

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وجه الفنان ماجد الكدواني، اعتذاره لكافة الحضور في حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربي التي تحمل اسمه، وذلك بسبب صعوبات لديه حالت دون تواجده في الإسكندرية، مؤكدا أنه كان يتمنى التواجد وسط موهوبي المهرجان، قائلا: "كنت أتمنى أنول شرف التواجد في هذا اليوم العظيم".
 
وأضاف الكدواني في مقطع مصور نُشر خلال حفل الختام مساء اليوم الذي أقيم بدار أوبرا الإسكندرية:"أتوجه بالشكر الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة نبيلة حسن، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، وصديقي الأمين الوفي اللي باذل مجهود رائع محمد عصمت مدير المهرجان".
 
وتابع:"أشكر أعضاء لجنة التحكيم دكتورة أميرة عبد الرحمن وهي من الناس اللي ليهم أفضال عليا وصديقي وأخي الحبيب كريم عرفة".
 
كما توجه بالمباركة للفائزين متمنيا لهم دوام النجاح، مختتما: «إن شاء الله إن عيشنا وكان لينا عمر هيجي يوم ونتقابل مع بعض".

الاسكندرية

ماجد الكدوانى

مهرجان المسرح

المسرح العربى

اخبار مصر



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