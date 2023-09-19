اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 02:50 م
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لو سنة أولى مامى.. طبيب يقدم لك نصائح وإرشادات للتعامل مع المولود

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 02:00 م
لو سنة أولى مامى.. طبيب يقدم لك نصائح وإرشادات للتعامل مع المولود طفل
كتبت نهير عبد النبى

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في سنة أولى أمومة تحتار الأمهات في الطريقة الصحيحة للتعامل مع الطفل وقد تخطئ في بعض الأحيان في التعامل معه من حيث التغذية  والعلاج والتعامل عموما ، لذلك يقدم الدكتور خالد عبدالتواب استشارى طب الاطفال قصر العينى روشتة للتعامل مع الأطفال وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة، وهى:
 
-  ينصح بالرضاعة الطبيعية وتجنب التيتينه والببرونة.
 
-ينصح برضاعة الطفل وعدم إدخال أي طعام لمدة 4 شهور وبعد الشهر الخامس من الممكن البدء في اعطائه بعض الأطعمة .
 
- ابتعدى عن إعطاء طفلك عسل أو سكر لأن ذلك يسببله انتفاخا وصعوبة في الهضم.
 
- ٦٠٪ من المواليد "بيصفروا" ، صفرا طبيعية حميدة لا تقلق والبعض منهم لا يحتاج للحضانة، وعلاج الصفرا ليست باللمبة البيضاء كما يعتقد البعض ولكنها بالرضاعة الطبيعية الجيدة.
 
- ڤيتامين "د" من أول يوم 4 نقط ويزيد مع زياده وزن البيبي نقطه زيادة لكل كيلو.
 
- الحديد من سن 6 شهور نصف قطاره حتى السنة الأولى.
 
- نضفي سرة البيبى  بالكحول كل 6 ساعات.
 
- بكاء الطفل من الممكن أن يكون أشياء أخرى غير الجوع، ممكن أن يكون "محتاج ان يغير الحفاضة، او حران، او يعانى من التسلخات، او عنده مغص..والخ".
 
- ممنوع تقبيل الطفل من الفم، لان ذلك يعرضه للامراض والعدوى.
 
- ممنوع غربلة الطفل في السبوع غربلة، قد تسبب له نزيف في المخ .
 
-الاهتمام بمواعيد التطعيمات الخاصة بالطفل.
 
- ركزي مع وزن طفلك منذ  الولادة ، الطبيعي من 2.5 ل 4 كيلو في المتوسط بيزيد حوالى ٧٥٠ جم كل شهر فی أول 4 شهور... 
 
-لازم تزورى الطبيب فورا لو كان طفلك رافض الرضاعة او فيه تغيير في لونه وبيعانى من النهجان.
 
-وأخيرا اهتمي بنفسك و صحتك عشان تقدري تهتمي بمولودك،  ركزى في الاكل الصحى و والمتوازن ، اشربي لبن وعصاير وبروتين.
 

صحة الطفل

صحة الرضيع

صحة المولود



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