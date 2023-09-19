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فتح باب الالتحاق بمدرستى "العنانى ونهر الخير" لطلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 06:00 ص
فتح باب الالتحاق بمدرستى "العنانى ونهر الخير" لطلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا طلاب الشهادة الإعدادية - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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قال حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا فى تصريحات صحفية، أنه تم فتح باب التقدم لطلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدرستى العنانى، ونهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية.

وسوف يتم اليوم الثلاثاء عقد اجتماع بمقر مدرسة العنانى للتكنولوجيا التطبيقية التابعة لإدارة أبو قرقاص التعليمية فى تمام الساعة العاشرة صباحًا لقاء تعريفى لشرح مميزات مدرسة العنانى للتكنولوجيا التطبيقية بأبو قرقاص، ومدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية بملوى.

وأضاف مدير المديرية قائلا أنه من يرغب فى الالتحاق بإحدى المدرستين التقدم ورقيا بمدرسة العنانى اليوم الثلاثاء بمقر المدرسة ومقابلة فريق العمل.


المدارس التكنولوجية

مدرسة العنانى

التربية والتعليم

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