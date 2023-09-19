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عودة استقرار الطقس وانخفاض الحرارة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 05:00 ص
عودة استقرار الطقس وانخفاض الحرارة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل 23 سبتمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل 23 سبتمبر  2023 كما يلى:
 

الثلاثاء  19 سبتمبر  : 

 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 27 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى  28 درجة
 
 

الأربعاء  20 سبتمبر  : 

 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 23 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 26 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى  26 درجة
 

الخميس  21 سبتمبر  : 

 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 23 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 26 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى  26 درجة
 

الجمعة  22 سبتمبر  : 

 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 23 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 26 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى  25 درجة
 

السبت  23 سبتمبر  : 

 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 26 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى  25 درجة

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