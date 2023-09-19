عقد لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لتجديد وكيل ابتدائى بالغربية

الغربية عادل ضرة

عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لتجديد وكيل ابتدائي جميع الإدارات، برئاسة ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعضوية كل من الشئون التنفيذية، التعليم العام، كلية التربية، مجلس الأمناء، التنظيم والإدارة، نقابة المعلمين، والشئون القانونية، حيث أجريت المقابلات بمسرح مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية كانت قد أعلنت في شهر سبتمبر 2023عن تجديد بعض الوظائف القيادية والإشرافية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.