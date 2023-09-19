ضبط سيارة لحوم ودواجن وأجنحة مجهولة المصدر بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تمكن رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، من ضبط سيارة محملة بأصناف لحوم ودواجن، بداخلها 215 كيلو جرام دواجن ولحوم مجهولة المصدر ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومن إنتاج مجزر غير مسجل قبل بيعها بالأسواق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتمكن رجال المديرية من ضبط 70 كيلو جرام دواجن ولحوم مجهولة المصدر ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومن إنتاج مجزر غير مسجل قبل بيعها بالأسواق، و145 كيلو جرام دواجن كاملة وأجنحة مجهولة المصدر ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك ومن إنتاج مجزر غير مسجل بناءاً على فحص مديرية الطب البيطري بالأقصر.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة المشكلة بمديرية التموين، والمكونة من وكيل المديرية، ومدير عام التجارة الداخلية، ومفتشى الرقابة بالمديرية، تمكنت من ضبط سيارة محملة بتلك الأصناف السابقة الذكر حيث تم ضبطها، وتم التواصل مع الدكتور فتحى سلمى مدير مديرية الطب البيطري والذي حضر وبرفقته عدد من الأطباء البيطريين وبالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء، وتم الفحص وتقديم تقرير مفاده عدم تسجيل المجزر والاشتباه فى صلاحية اللحوم والدواجن، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.