شاب من قرية حانوت بالغربية: "هختار الرئيس السيسى لفترة جديدة لأن قريتى مشفتش خير غير فى عهده"

الغربية محمد طارق

رصد "اليوم السابع" خلال جولته في محافظة الغربية، آراء المواطنين حول دعم الرئيس في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وفي هذا الصدد قال راغب حبيب أحد شباب قرية حانوت التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، لـ"اليوم السابع"، إن القرية هي عبارة عن مجلس قروي يتبعه العديد من القري والعزب الصغيرة، والتي كانت تعاني جميعها في السابق من نقص الخدمات والمرافق، وكثيرًا ما طالبوا بوضع جزء من أحلامهم في الخطة لتنفيدها عن طريق الذهاب الي المسئولين، حتي أن جاء الرئيس وحقق في لحظة إطلاقه المبادرة كل الأحلام المشروعة للمواطنين داخل تلك القري.

وأضاف: المبادرة الرئاسية قامت بتطوير شامل للقرية، حيث تم الانتهاء من كافة المرافق مثل "الصرف الصحي، مياة الشرب، كابلات الكهرباء، الفايبر" كما تم إنشاء مجمعات خدمية وبيطرية ومركزين شباب علي أعلي مستوي، مشيرًا إلي أن دعم الرئيس خلال المرحلة المقبلة واجب وطني، فلابد أن يكمل الرئيس مسيرة التنمية التي بدأها منذ توليه المسئولية، مؤكدا: "هختار الرئيس السيسى لفترة جديدة لأن قريتى مشفتش خير غير فى عهده".