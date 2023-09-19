ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، عن الجيش الإندونيسى قوله إن المناورات غير القتالية والمقرر أن تستمر خمسة أيام تهدف إلى تطوير المهارات العسكرية، بما فى ذلك الأمن البحرى والدوريات وكذلك توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث.

بدوره، قال قائد الجيش الإندونيسى يودو مارجونو "إن هذه ليست عملية قتالية لأن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تركز أكثر على الاقتصاد.. والتدريب يتعلق أكثر بالأنشطة الاجتماعية" وذلك بعد حفل الافتتاح في جزيرة "باتام".

وتجرى هذه التدريبات وسط احتجاجات دبلوماسية على إصدار الصين الشهر الماضي لخريطة "النقاط العشر" والتي توسع مطالباتها لتغطي حوالي 90 في المائة من بحر الصين الجنوبي.

وقد رفضت الفلبين وماليزيا وتايوان وفيتنام خريطة الصين ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.

يذكر أن الرابطة تشكلت أولا من 5 دول، هي: إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلند، ثم انضمت لاحقا جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية وكمبوديا وبروناي دار السلام وميانمار وفيتنام، وتهدف إلى تسريع نمو الدول الأعضاء، وتجنب النزاعات المسلحة، وإقامة منطقة تجارية حرة.