حبس عامل 4 أيام لاتهامه بسرقة جمعية خيرية بالوراق

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه ب سرقة جمعية خيرية بالوراق، وطلبت من رجال المباحث الجنائية سرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من رئيسة مجلس إدارة جمعية خيرية، بإكتشافها سرقة (لاب توب، تابلت) من داخل الجمعية، وبالفحص أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد المترددين على الجمعية عامل "له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام "مفتاح الجمعية"، وأرشد عن المسروقات لدى عميله سيئ النية مالك محل خردوات.