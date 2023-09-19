حبس المتهمين بخطف طبيب في مدينة 6 أكتوبر 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس 8 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باختطاف طبيب من منطقة 6 أكتوبر وإجباره على سحب أموال من حساباته البنكية تحت تهديد السلاح.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كشفت اجهزة الامن ملابسات واقعة تغيب أحد الأشخاص بالجيزة وضبطت مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 17 الجارى لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأطباء بغياب نجله "طبيب" عن مسكنه، وورود رسائل له من بنوك مختلفة بسحب مبالغ مالية من الفيزا الخاصة بنجله.

أسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن قيام 8 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية" بإختطاف المجنى عليه من الفيلا محل سكنه بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وإجباره على القيام بعمليات سحب مبالغ مالية من ماكينات صرف آلى مختلفة، والتخلص من سيارته بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العجوزة، وإحتجازه عقب ذلك بإحدى الشقق السكنية المملوكة لأحد المتهمين بمحافظة الغربية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتحرير المجنى عليه، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتحريض من أحدهم لرغبته فـى الحصول على مبالغ مالية كبيرة من المجنى عليه والذى تعرف عليه عن طريق أحد مواقع التواصل الإجتماعى وكان يتردد عليه بمسكنه لعمل جلسات مساج له، كما تم ضبط السيارة التى استخدمها المتهمين فـى الحادث وتبين أنها "مستأجرة"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.