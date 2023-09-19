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تعيين الدكتور حمدان ربيع رئيسا لجامعة دمياط لمدة أربع سنوات

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 10:14 م
تعيين الدكتور حمدان ربيع رئيسا لجامعة دمياط لمدة أربع سنوات الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار الجمهورى رقم 390 لسنة 2023 بتعيين الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيسًا لجامعة دمياط لمدة أربع سنوات.

 

وتقدم الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، بخالص الشكر والتقدير  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على ثقتهم ودعمهم الدائم، لاستكمال مسيرة العطاء فى خدمة البحث العلمى والارتقاء بالجامعة، مؤكدًا على مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الحبيبة، وموجهًا الشكر أيضًا لكل رؤساء الجامعة السابقين على مجهوداتهم طوال الفترة الماضية.

 


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