تعرف على ضوابط وشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن قواعد وضوابط أساسية للترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، والتي حددتها في 8 نقاط، كما وضعت ضوابط إجرائية لقبول الترشح.



وجاءت ضوابط الترشح كالتالي: أن يكون المرشح مصريًا لأبوين مصريين، وألا يسبق أن حمل والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلًا علي مؤهل عالي، ن حا ًصلا على مؤهل عا ٍل، و أن يكون متمت ًعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا غ قـد ُحكـم عليـه فـي جنايـة أو جريمـة مخلـة بالشرف أو الأمانـة ولـو كان قـد رد اليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصا ًبا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

كما حددت ضوابط إجرائية لقبول الترشح والتي نصت أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوًا علي الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقـل عن خمسة وعشرين آلف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظات على الأقل وبحد أدنى ألف ع من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريق معرفة اللجنة الانتخابية حيث يمكن للناخب من خلال رقمه القومي معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة به من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.. https://www.elections.eg