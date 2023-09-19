بائع بالأقصر: ندعم الرئيس ورغم الأزمات فى العالم وفر لنا كل السلع والخدمات.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

التقي تليفزيون اليوم السابع مع بائع بالأقصر يدعي محمود بدري أحمد، والذي أعلن عن دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة مقبلة، عقب دعمه الكبير للمواطنين في كافة الأزمات التي تعرض لها العالم من كورونا حتى الأزمات الاقتصادية حول العالم مؤخراً.

ويضيف محمود بدري في لقاء لليوم السابع، أنه بحكم عمله كبائع لمس حرص الدولة على توفير السلع الأساسية بصورة دائمة لدعم أبناء الشعب المصري برغم ظروف العالم، وذلك يدل على وجود قيادة تعمل بكل جدية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث إنه على مدار سنوات حكم الرئيس الماضية لم تعانى الدولة من نقص في أي سلعة وكان يتم توفيرها في كافة المنافذ لخدمة الشعب.

وأوضح البائع الأقصري، أنه بجانب السلع توجد طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية في شتي القري والنجوع حول مصر، وكذلك مشروعات الطرق التي سهلت على الجميع، والأقصر استفادت كثيراً بعد مشروع إحياء طريق الكباش في دعم حركة السياحة بصورة مميزة، مؤكداً على دعمه الرئيس لفترة قادمة لمزيد من النجاحات والإنجازات حول مصر.