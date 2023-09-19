الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة بالإسماعيلية تستقبل 341 حالة على مدار أربعة أيام

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

استقبلت الوحدة المتنقلة الخاصة ب الكشف المبكر عن سرطان الثدي ودعم صحة المرأة، اليوم الثلاثاء، باستقبال 111 حالة وذلك في رابع أيامها، حيث أنها بدأت يوم السبت الماضى على أن تنتهي غدًا الأربعاء، وتتمركز الوحدة بجوار مجلس ومدينة الإسماعيلية، بجوار حديقة المعرفة من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عصرًا.

ومن جانبه صرح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم استقبال 341 حالة على مدار أربع أيام متتالية وتم تحويل 125 حالة للعيادات المتخصصة و19حالة فحص بجهاز السونار و48 حالة أشعة ماموسونار و46 حالة لجهاز المامو ، هذا بالإضافة إلى استصدار 4 تقارير منهم حالتين تم تحويلهم لمركز أورام الاسماعيلية وحالة عينة وحالة متابعة.

وأضاف أن هذه الخدمة تأتي في إطار خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة".

ووجَّه وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، الدعوة لجميع سيدات الإسماعيلية على التوجه للوحدة المتنقلة والعيادة الأولية، وإجراءات الفحص من أجل الاطمئنان على أنفسهم.

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على ضرورة تقديم الخدمة الطبية المتكاملة المتميزة لسيدات المحافظة وتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرة التي تستهدف سيدات مصر للتوعية والكشف المبكر عن المرض.