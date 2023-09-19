النيابة العامة خلال مرافعتها بقضية قاتلة طفلها بالشرقية: أبشع جريمة شهدتها البشرية

الشرقية - فتحية الديب

أكدت النيابة العامة في مرافعتها خلال نظر قضية قاتلة طفلها بالشرقية على أن المتهمة لا ترتقي أن تكون من بني الإنسان، في إشارة إلى أن الجريمة وتفاصيلها من أبشع الجرائم التي شهدتها البشرية.

وقال ممثل النيابة العامة، خلال المرافعة، إن النيابة العامة استندت في مرافعتها إلى الأدلة القاطعة على ارتكاب المتهمة لجريمتها، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمة بالإعدام شنقًا.

تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قد قتلت ولدها الطفل المجني عليه سعد م س، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وغلقت منافذه.

وانفردت المتهمة بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وفي سبيل إخفاء أثر جريمتها وحتى لا يفتضح أمرها قطعت جثمانه إلى لأشلاء وانتزعت اللحم عن العظم وأذابت الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها لإخفاء معالمها وأكلت أجزاءً منها، وقبيل ضبطها من ذويها والجريمة متلبسة بها جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتهم بدلو حتى اكتشفت أمر جريمتها على النحو المبين بالتحقيقات.