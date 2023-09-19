اللص المنحوس ما لحقش يفرح.. سرق فيلا بكرداسة وتم ضبطه بعد بيع المسروقات

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم ب سرقة فيلا في كرداسة بارتكاب الواقعة عقب القبض عليه، وذكر أنه استغل غياب المقيمين بها، وتسلل إليها، واستولى على بعض محتوياتها، وأضاف المتهم أنه باع المسروقات لأحد عملائه، وأرشد عنه، وتم ضبط المسروقات وإعادتها، وبعرضها على مالك الفيلا تعرف عليها، ووجه اتهاما له بالسرقة.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الفيلا،وذكر أنه عقب عودته لمسكنه، فوجىء بوجود آثار بعثرة، واختفاء بعض محتويات الفيلا، واكتشف تعرضه للسرقة.

لجأ رجال المباحث لفحص كاميرات المراقبة، وفحص عددا من المشتبه بهم، حتى تم التوصل لهوية المتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض فيلا للسرقة بكرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عاطل تسلل للفيلا، واستولى على بعض المتعلقات.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.