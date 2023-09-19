اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 02:01 م
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الكشف على 596 حالة فى قافلة جنوب الوادى بقرية سلاجه نجع حمادى

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 12:25 م
الكشف على 596 حالة فى قافلة جنوب الوادى بقرية سلاجه نجع حمادى القافلة الطبية
قنا صابر سعيد

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نظمت جامعة جنوب الوادى، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، قافلة طبية بشرية لقرية سلاجه نجع حمادى.

 

وقال عكاوى، أن القافلة قامت بالكشف وصرف العلاج المجانى لـ 596 حالة، كما قامت القافلة بتحويل عدد من الحالات للمستشفيات الجامعية وجاءت الحالات كالتالى 123 حالة باطنة، 99 جلدية، 78 أنف وأذن وحنجرة، 59 حالة أطفال 97 حالة رمد، 130 حالة عظام، بالإضافة لبحث 10 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

 

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن كما متطوعى صندوق مكافحة الإدمان قاموا بتوزيع المنشورات على المواطنين لتوعيتهم بمخاطر الإدمان على الصحة والأسرة والمجتمع.

 


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