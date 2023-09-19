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القاهرة الإخبارية: مخاوف أممية من انهيار سدى وادى جازة ووادى القطارة بليبيا

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 07:58 م
القاهرة الإخبارية: مخاوف أممية من انهيار سدى وادى جازة ووادى القطارة بليبيا آثار العاصفة دانيال الكارثية على ليبيا
كتب أحمد عرفة

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عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مخاوف أممية من انهيار سدي وادي جازة ووادي القطارة في ليبيا".
 
وذكر التقرير، أنه بينما لم تنتهِ الأزمة في ليبيا جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت البلاد عقب الإعصار دانيال وأسفرت عن آلاف الضحايا والمفقودين، خرج تقرير للأمم المتحدة يحذر من كوارث جديدة محتملة في ليبيا من بينها تلك المتعلقة باحتمالية انهيار سدود أخرى على غرار انهيار سدي درنة وما نتج عنهما من دمار كبير. 
 
وأفاد التقرير الذي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعرب عن مخاوفه بشأن انهيار سدي وادي القطارة ووادي جازة بالقرب من مدنيتي درنة وبنغازي شرق ليبيا نظرا لتحملهما كميات هائلة من الضغط جراء الفيضانات التي ضربت ليبيا مؤخرا ما أثار المخاوف من تكرار ما حدث بعد انهيار السدين.
 
وردا على ذلك، أكدت السلطات الليبية في حكومة شرق، إن كلا السدين في حالة جيدة ويعملان على نحو طبيعي، موضحةً أن القدرة الاستيعابية لسد وادى القطارة تصل إلى 135 مليون متر مكعب، وأشارت إلى أن كمية المياه المحجوزة داخل هذا السد بلغت 5 ملايين متر مكعب.

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