اليوم السابع
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"الشباب والرياضة" تطلق فعالية 5in1 للشباب يدير بقنا

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 10:52 م
"الشباب والرياضة" تطلق فعالية 5in1 للشباب يدير بقنا فعالية 5in1 للشباب يدير بقنا
قنا صابر سعيد

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أطلقت وزارة الشباب والرياضة، والإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومكتب الوكيل الدائم، فاعليات "5in1" في قنا، بتنفيذ من متطوعي وزارة الشباب والرياضة "YLY" بمركز إبداع مصر الرقمية بقنا.
 
وألقى محمود محمد، مسئول المشروع بمحافظة قنا كلمة افتتاحية، ثم قدم متطوعو الوزارة عرضا تقديميا عن المشاريع والأنشطة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة، وتم شرح آلية العمل التطوعي وأنواعه وأهميته في الحياة العملية، بالإضافة إلى كيفية تنمية مشاعر الانتماء وأهم السلوكيات الصحيحة التي يجب توافرها في متطوعي الوزارة، وتناولت الفاعلية أيضًا أهمية التسويق وكيفية التسويق الناجح لأنفسنا، وأخيرًا تم تناول خطة الثلاثة أشهر القادمة لمشروع شباب يدير شباب، ويذكر أن الفاعلية شملت بعض الفقرات الترفيهية للمتطوعين.
 
حضر الفاعلية مصطفي جبل، مدير مديرية الشباب والرياضة وألقى كلمته التي شملت الأنشطة التي تقدمها الوزارة من أنشطة تطوعية وغيرها، وما تقدمه الدولة من دعم لها.
 
وتهدف الفعالية إلى تعزيز الوعي والمهارة لدى الشباب في خمس مجالات رئيسية، ويشمل ذلك التعريف بمشاريع وزارة الشباب والرياضة وتعزيز أهمية التطوع وتنمية السلوكيات الصحيحة، بالإضافة إلى تعزيز روح الانتماء وتطوير مهارات التسويق الشخصي.
 
تُعد هذه الفعالية جزءًا من الأنشطة التي ينظمها متطوعو وزارة الشباب والرياضة على مدار الخمس سنوات الماضية منذ تأسيسها في عام 2018، وتهدف إلى تشجيع المشاركة الفعالة للشباب وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وزارة الشباب والرياضة

متطوعي وزارة الشباب والرياضة

محافظة قنا

اخبار قنا



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