اليوم السابع
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السيطرة على حريق نشب داخل توك توك فى الغربية

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 10:46 ص
السيطرة على حريق نشب داخل توك توك فى الغربية الحماية المدنية- أرشيفة
الغربية محمد طارق

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سيطرت قوات الحماية المدنية فى محافظة الغربية، على حريق نشب داخل توك توك وبداخله 3 أشخاص بمنطقة شارع الجمهورية بمدينة زفتي، وذلك دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.
 
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالى شارع الجمهورية فى مدينة زفتى، لنشوب حريق داخل توك توك أثناء سيره وبداخله 3 أشخاص، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي قبل امتداده إلى المحال المجاورة، وتبين من المعاينة أن الحريق وقع بسبب ماس كهربائي، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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