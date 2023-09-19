السيطرة على حريق داخل حظيرة دون حدوث خسائر بالأرواح فى جهينة بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بحظيرة مشيدة بالطوب الأبيض ومسقوفه بأفلاق النخيل بناحية نجع وحشى دائرة مركز شرطة جهينة غربى محافظة سوهاج ولا توجد خسائر بالأرواح.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بحظيرة دائرة مركز شرطة جهينة غربى سوهاج وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وعقب الانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بنشوب حريق بحظيره بناحية نجع وحشي دائرة مركز جهينة حيث تبين نشوب الحريق بحظيره مشيده بالطوب الأبيض ومسقوفه بأفلاق النخيل ملك المدعو جمال ا م م 57 سنة حاصل علي دبلوم تجارة ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده لـم ينجــم عـن ذلك ثمــة إصابـات التلفيات إحتراق كمية من أفلاق النخيل

وبسؤال مالك الحوش أفاد بمضمون ما سبق وأضاف أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بالحظيره ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة .