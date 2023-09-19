وأوضح مزيان، خلال كلمته بمناسبة إحياء اليوم الذكرى الـ65 لتأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة، أن هذه المبادئ تتمثل أيضا في حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها ودعم القضايا العادلة وأولوية الحلول السلمية.

وأضاف أن الدبلوماسية الجزائرية ملتزمة منذ افتكاكها الاستقلال عن الاحتلال على إيصال صوت الدول النامية المطالب بعلاقات دولية أكثر عدلا وإنصافا.