الأقصر الأزهرية تكرم طلابها الحاصلين على مراكز متقدمة فى الألعاب الجماعية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كرم الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، الطلاب والطالبات الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية لكرة السلة، بحضور الشيخ عبد الله صالح مدير عام العلوم الشرعية والعربية، وأحمد خليدى مدير التعليم الثانوى، وذلك من باب التحفيز بعد التفوق الرياضى خلال الفترة الماضية.

كما حث رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية ، الطلاب والطالبات خلال التكريم على مواصلة حصد المراكز المتقدمة فى البطولات القادمة، مع الحفاظ على التفوق الدراسى متمنياً دوام التميز والرقى، كما تم تقديم شهادات التقدير والهدايا التذكارية لطالبات فريق السلة، وتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من حامد عبد اللطيف مدير إدارة رعاية الطلاب بالأقصر، وهيئة إشراف التربية الرياضية بالمنطقة، وضياء النوبى عبد العظيم ومحمود عبد النبى فهمى ومحمد الثانى، وتوجيه الشكر لفريق معهد الحرمين الشريفين بقيادة عميد المعهد الشيخ حسين الرملى، ومصطفى بكار وإيمان أحمد مدربى الفريق على ما بذلوه من جهد مع الفريق طوال إقامة البطولات الرياضية، وفى نهاية التكريم تم التقاط الصور التذكارية الجماعية مع الفريق الفائز وأولياء أمورهم.

فيما تشهد منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم، العمل على قدم وساق فى إنشاءات وإحلال وتجديد 7 معاهد أزهرية لخدمة طلبة الأزهر الشريف فى المدن والقرى والنجوع قبل دخول العام الدراسى 2023/2024 المقبل، عبر خطة لتطوير المعاهد لدعم الطلبة والطالبات حول الأقصر.

ويقول الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، إنه يتم العمل فى خطة المعاهد لتطويرها داخل 7 معاهد أزهرية، وهى ما يلي:- (إحلال معهد فتيات الأقصر إعدادى وثانوى - ترميم وإنشاء جناح بمعهد فتيات البياضية إعدادى وثانوى - إنشاء معهد الدويكات بنين + فتيات إعدادى وثانوى - إحلال معهد حسب ربه الإبتدائى - إحلال معهد بنين منشأة العمارى إعدادى وثانوى - إحلال معهد الأقالتة الابتدائى - إنشاء جناح بمعهد طود البعيرات الإبتدائى)، وذلك ضمن مشاريع الخطة المعتمدة للمنطقة بالعام المالى الحالى، وضمن خطة الأزهر الشريف لتطوير الأبنية التعليمية.