اليوم السابع
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استعادة صيدلانية مريضة نفسية متغيبة عن أسرتها فى الجيزة

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 09:07 م
استعادة صيدلانية مريضة نفسية متغيبة عن أسرتها فى الجيزة رجال الشرطة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تغيب فتاة عن أهليتها.
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من صيدلى "مقيم بدائرة القسم" بغياب ابنته صيدلانية "تعانى من مرض نفسى"، حيث استدعى سيارة إسعاف لتحويلها إلى إحدى المصحات النفسية، ولدى علمها بذلك لاذت بالهرب لخشيتها الاحتجاز بالمصحة.
 
بإجراء التحريات أمكن التوصل للمتغيبة رفقة (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها) ، وبسؤاله قرر بالعثور على المتغيبة بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية.. وقيامه بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى للتوصل لإهليتها.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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