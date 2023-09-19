اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها في إدارة العملية الانتخابية

كتب عبد الله محمود

تختـص الهيئـة دون غيرهـا بـإدارة الاسـتفتاءات، والانتخابـات الرئاسـية، والنيابيـة، والمحليـة، وتنظيــم جميــع العمليــات المرتبطــة بهــا، والاشــراف عليهــا باستقلالية وحياديــة تامــة ولا يجــوز التدخــل فــي أعمالهــا أو اختصاصاتهــا، وتعمــل الهيئــة فــي هــذا الإطار علــى ضمــان حـق الاقتراع لـكل ناخـب، والمسـاواة بيـن جميـع الناخبيـن والمترشـحين خـلال الاستفتاءات والانتخابات.

وتختـص بالآتي:

ًإصـدار جميـع القـرارات المنظمـة لعملهـا، وتنفيـذ عمليـة الاستفتاءات والانتخابات، وفقـا لأحكام القانون، وطبقـا للأسـس والقواعـد المتعـارف عليهـا دوليا.

إعــداد قاعــدة بيانــات الناخبيــن مــن واقــع بيانــات الرقــم القومــي، وتحديثهــا وتعديلهــا وتنقيتهــا ومراجعتهــا بصفــة دوريــة مســتمرة.

دعــوة الناخبيــن للاستفتاءات والانتخابات، وتحديــد مواعيدهــا، ووضــع الجــدول الزمنــي لــكل منهــا.

فتــح بــاب الترشــح، وتحديــد المواعيــد الخاصــة بــه، والإجراءات والمســتندات والأوراق المطلــوب تقديمهــا عنــد الترشــيح.

تلقــي طلبــات الترشــح، وفحصهــا، والتحقــق مــن اســتيفائها للشــروط المطلوبــة، والبــت فيهــا، و إعــلان أســماء المترشــحين.

وضــع قواعــد ســير عمليــة الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتهــا وآلياتهــا، بمــا يضمــن ســامتها وحيدتهــا ونزاهتهــا وشــفافيتها.

ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات.

تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء.

إصــدار القــرارات اللازمة لحفــظ النظــام والأمن أثنــاء الاستفتاءات والانتخابات، داخــل اللجــان وخارجهــا.

وضــع القواعــد المنظمــة لإجراءات عمليــة تصويــت المصرييــن المقيميــن بالخــارج فــي الاستفتاءات والانتخابات، بمـا يتفـق والأوضاع الخاصـة بهـم، وتحديـد مقـار هـذه اللجـان وعددهــا، والقائميــن عليهــا، وذلــك كلــه مــع توفيــر الضمانــات التــي تكفــل نزاهــة عمليــة الاستفتاءات أو الانتخابات وحيادهــا.

تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها.

تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

وضــع القواعــد المنظمــة لمتابعــة الاستفتاءات والانتخابات مــن جانــب وســائل الإعلام، ومنظمـات المجتمـع المدنـي المصريـة والأجنبية، وغيرهـا، ووكلاء المترشـحين، ومراقبـة مـدى الالتزام بتلـك القواعـد.

وضـع القواعـد المنظمـة لاستطلاعات الـرأي المتعلقـة بالاستفتاءات والانتخابات، وكيفية إجرائهـا، ومواعيدهـا، والاعلان عنها.

توعيــة وتثقيــف الناخبيــن والأحزاب والائتلافات السياســية بأهميــة المشــاركة فــي الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهــم وواجباتهــم، ويجــوز لهــا أن تســتعين فــي ذلــك بالمجالــس القوميــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، والنقابــات المهنيــة والعماليــة، ووســائل وأجهــزة والاعلام وغيرهــا.

إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته.

وضـع الإجراءات التيسـيرية اللازمة لتمكيـن الأشخاص ذوي الإعاقة مـن الإدلاء بأصواتهـم فـي الاستفتاءات والانتخابات.

وضـع مدونـة للسـلوك الانتخابي، تكـون ملزمـة لـكل مـن المترشـحين والأحزاب السياسـية ومؤيديهـم، وتحـدد الجزاءآت المترتبـة علـى مخالفتهـا.

إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.

إبــداء الــرأي فــي مشــروعات القوانيــن ذات الصلــة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاســية، والنيابيــة، والمحليــة.

وضـع وتطبيـق نظـام لتحديـد الرمـوز الدالـة علـى المترشـحين فـي الانتخابات، على أن يتسـم هـذا النظـام بالحياديـة، وأن يكفـل المسـاواة وتكافـؤ الفرص.

وضـع وتطبيـق قواعـد وتعليمـات تلقـى التظلمـات والبالغـات والشـكاوى الخاصـة بعمليـة الاستفتاءات والانتخابات، والبـت فيهـا.

وضــع قواعــد حفــظ أوراق الاستفتاءات والانتخابات والإجراءات اللازمة لذلــك، ومــدة حفظهــا، والتصــرف فيهــا.

اقتـراح تقسـيم الدوائـر الانتخابية أو تعديلهـا بالتنسـيق مـع الجهـات المعنيـة، بمـا يراعـى التمثيـل العـادل للسـكان والمحافظـات، والتمثيـل المتكافـئ للناخبيـن فـي الأحوال المقرر

فيهـا ذلـك.

تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المترشحين.

وضــع وتطبيــق قواعــد وإجــراءات إخطــار المتقدميــن للترشــح بالقــرارات الصــادرة عــن الهيئــة، بمــا يضمــن علمهــم بهــا.

وعلي وجه الخصوص في شأن الانتخابات الرئاسية تختص الهيئة بما يلي :

تتولـى الهيئـة الوطنيـة للانتخابات فحـص طلبـات الترشـح، والتحقـق مـن توافـر الشـروط التــي حددهــا الدســتور والقانــون، والفصــل فــي الاعتراضات التــي تقــدم، وذلــك خــلال الخمســة أيــام التاليــة قبل انتهــاء المــدة المحــددة لتقديــم الاعتراضات.

كمـا تخطـر الهيئـة الوطنيـة للانتخابات مـن ارتـأت عـدم قبـول طلـب ترشـحه بهـذا القـراروبأســبابه، وذلــك فــي مــدة ال تجــاوز أربعــة وعشــرين ســاعة مــن تاريــخ صــدوره وفقــا للإجراءات التــي تحددهــا.

ولـكل مـن اسـتبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهاء المـدة السـابقة، وذلـك بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور.

تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة

الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشار، وذلــك قبــل عشــرين يومــا علــى الأقل مــن اليــوم المحــدد إجراء الانتخابات.