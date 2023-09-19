اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حريق داخل مول تحت الإنشاء بالتجمع الخامس

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 07:34 م
إصابة 5 أشخاص فى حريق داخل مول تحت الإنشاء بالتجمع الخامس حريق -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 5 أشخاص فى حريق داخل مول تحت الإنشاء بالتجمع، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.
 
وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حريق ووجود مصابين داخل مول تجارى تحت الإنشاء بالتجمع.
 
وعلى الفور انتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أنه أثناء قيام العمال بأعمال إنشائية اشتعلت النيران داخل المكان ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.
 
وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين فيما يستمع رجال الشرطة إلى اقوال الشهود وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة وتحرير المحضر اللازم.

امن القاهرة

حريق مول

سيارات الاطفاء

التجمع



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