إصابة 25 شخصًا بحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة غذائية بمدينة منوف

المنوفية - محمد فتحى

أصيب 25 شخصًا بحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة بمحل شهير بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى المستشفى، ومنها إلى قسم السموم بمستشفى جامعة شبين الكوم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد محسن جلال مأمور قسم شرطة منوف، يفيد ورود بلاغ من المستشفى العام بوصول عدد من الحالات مصابة بأعراض تسمم غذائى، بعد تناولهم وجبات سريعة من أحد مطاعم المدينة.