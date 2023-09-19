اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 11:18 ص
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إصابة 25 شخصًا بحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة غذائية بمدينة منوف

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 11:11 ص
إصابة 25 شخصًا بحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة غذائية بمدينة منوف سيارة إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصيب 25 شخصًا بحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة بمحل شهير بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى المستشفى، ومنها إلى قسم السموم بمستشفى جامعة شبين الكوم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد محسن جلال مأمور قسم شرطة منوف، يفيد ورود بلاغ من المستشفى العام بوصول عدد من الحالات مصابة بأعراض تسمم غذائى، بعد تناولهم وجبات سريعة من أحد مطاعم المدينة.
 
بالانتقال والفحص تبين إصابة 25 شخصا من بينهم أسر مقيمين قرى ومدينة منوف، باشتباه حالات تسمم غذائى بعد تناول وجبات سريعة من محل للوجبات السريعة بمدينة منوف، وتم نقل عدد من الحالات إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى داخل قسم السموم للتعامل مع حالتهم الصحية، تم تحرير محضرا حمل رقم 2769 إدارى قسم منوف لسنة 2023، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

جامعة المنوفية

حالات تسمم



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