إصابة شخص بطلق خرطوش نتيجة هجوم مجهولين لسرقة دراجته البخارية فى الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

أصيب شاب فى العقد الثالث من عمره بطلق خرطوش بالساق، وذلك نتيجة مهاجمة مجهولين له، ومحاولة سرقة دراجته البخارية، أثناء عودته لمنزله على طريق قرية منشأة عبد الرحمن، مركز دكرنس، فى محافظة الدقهلية، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بإصابة شاب بطلقات خرطوش فى الساق اليسرى.

وإنتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة شاب يدعى محمد م.ال.ع. ويبلغ من العمر 26 عاما، مقيم بقرية منشأة عبد الرحمن دائرة المركز، بطلق خرطوش فى الساق اليسرى من الخلف.

وبسؤاله أقر بأنه فى أثناء سيره على الطريق ما بين عزبتى أبو طه وسعد قاسم عائدا لمنزله مستقلا دراجته البخارية، استوقفه مجهولون محاولين الإستيلاء على الدراجة، وعندما قاومهم أطلقوا عليه عيارا ناريا فأحدثوا إصابته، وفروا هاربين.

وتم نقل المصاب للمستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لأعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.