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إزاى تعرف لجنتك الانتخابية للتصويت فى انتخابات رئاسة الجمهورية؟

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 10:23 م
إزاى تعرف لجنتك الانتخابية للتصويت فى انتخابات رئاسة الجمهورية؟ الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات قاعدة بيانات الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى الانتخابات الرئاسية فور دعوة الناخبين للتصويت وإعلان الجدول الزمنى للانتخابات.
 
 
ويبلغ عدد الناخبين المقيدين حتى الآن فى قاعدة البيانات ما يقرب من 65 مليون مواطن يحق لهم التصويت بينما تعكف حاليا الهيئة على تحديث وتنقية القاعدة.
 
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريق معرفة اللجنة الانتخابية حيث يمكن للناخب من خلال رقمه القومي معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة به من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات. 
 
/https://www.elections.eg
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دليلمعرفتك للجنتك الانتخابية
 

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