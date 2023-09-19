اليوم السابع
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وندعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية..

أحد شباب الغردقة: المشروعات القومية فى البحر الأحمر رفعت معدلات زيادة الوفود السياحية

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 10:16 م
أحد شباب الغردقة: المشروعات القومية فى البحر الأحمر رفعت معدلات زيادة الوفود السياحية هانى حمد- أحد شباب مدينة الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال هانى حمد، أحد شباب مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، إن المشروعات القومية التى تم إنشاؤها فى عهد الرئيس السيسى بمحافظة البحر الأحمر أدت فى طفرة حقيقية فى نشاط السياحة فى البحر الأحمر، ووصول معدلات مرتفعة من السياح.
 
وأكد حمد لليوم السابع، أن هناك دراسة فى مطار الغردقة يتم العمل عليها لإنشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئة، وإنشاء مطار برنيس الجديد جنوب البحر الأحمر سيكون همزة الوصل بين السياحة فى الغردقة ومدن الحنوب المحافظة.
 
وطالب الشباب بالمشاركة فى الاستحقاق الانتخابى المقبل والمشاركة بقوه للقوف بجانب الرئيس السيسى ليستكمل مسيرته التى بدأها من قبل.
 

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