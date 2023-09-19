آداب طنطا تكرم صاحبة أفضل رسالة ماجستير بمجال العلوم الإنسانية

الغربية عادل ضرة

كرم مجلس كلية الآداب جامعة طنطا برئاسة الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء مجلس الكلية، ميادة ممدوح المعيدة بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بالكلية، لفوزها فى مسابقة جائزة جامعة طنطا لاختيار أفضل رسالة ماجستير ودكتوراه على مستوى الجامعة، حيث حصلت الباحثة على أفضل رسالة ماجستير في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية. كما كرم الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية المشرفين وهم الدكتور محمد زكى السديمى أستاذ الجغرافيا الاقتصاديه بقسم الجغرافيا بالكلية والدكتور عبدالرزاق بسيوني الكومى أستاذ الجغرافيا وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك على رسالة الماجستير للباحثة وعلى جهدهم العلمى وحصول رسالة الباحثة على أفضل بحث علمي فى مجال العلوم الانسانية والاجتماعية لجامعة طنطا فى عام 2022 /2023.

وعلى جانب آخر، استقبلت كلية الهندسة جامعة طنطا ، الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل، ضمن فعاليات المرحلة السادسة تحت شعار "أطفال علماء لمستقبل أفضل"، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمةً المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف وتنسيق الدكتور احمد نصر عميد كلية الهندسة والدكتورة ولاء نور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالله خضر رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم والمنسق العام لجامعة الطفل بجامعة طنطا والدكتورة ايمان الغمري منسق أنشطة جامعة الطفل بكلية الهندسة.

وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة حرص الجامعة على توجيه كافة أشكال الدعم لمشروع جامعة الطفل، لدوره فى اكتشاف الموهوبين والمتميزين من الأطفال فى مرحلة مبكرة ورعايتهم وصقل مهاراتهم المختلفة، بهدف إعداد جيل جديد من الأطفال قادر على تحويل العلم والمعرفة إلى اقتصاديات منتجة وقيادة المستقبل وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح الدكتور محمود سليم، أن الجامعة تعمل على تنمية قدرات الأطفال المشاركين من خلال تقديم محتويات علمية متميزة يسهل استيعابها، لتدريب الأطفال على التفكير العلمي والنقدي والإبداع وإتقان المعرفة والمهارات الأساسية.

وأضاف الدكتور أحمد نصر عميد الكلية، أن اليوم تضمن تنفيذ مجموعة من ورش العمل في مجال الرياضيات وتعريف الأطفال مفهوم استكمال البيانات وأنواعه وتطبيقاته المختلفة، وتنظيم ورشة عمل تساعد الأطفال على وضع تصور لمدينة ذكية مستدامة (مدينة صديقة للبيئة).

وأضافت الدكتورة ولاء نور، أنه تم تنظيم ورشة عمل أخرى عن أهمية إعادة التدوير وفائدته للحفاظ علي البيئة، وعرض بعض الأفكار لإعادة استخدام المخلفات.

وتابع الدكتور عبد الله خضر أن الأطفال تفاعلوا بشكل كبير أثناء أداء جميع الأنشطة التى قاموا بها وحرصوا على المشاركة فى ورش العمل التى تم إعدادها، والتى تهدف إلى تنمية مهارات الاعتماد على النفس والتعلم الذاتى والتعاون داخل فريق العمل الواحد.

وأضافت الدكتورة إيمان الغمرى أنه تم تقسيم الأطفال إلى مجموعات لعمل نماذج حقيقية لمدن ذكية، وقد أبدى الاطفال سعادة بالغة بما شاهدوه، وتفاعل كبير أثناء أداء جميع الأنشطة التي قاموا بها ومشاركتهم فى ورش العمل.

شهد اليوم حضور الدكتورة عزة السقا والدكتورة مروة قمر والدكتورة لبني الاغا وعدد من أعضاء الهيئة المعاونة بقسم عمارة بالكلية.