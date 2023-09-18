وكيل صحة القليوبية لفريق الطوارئ: لن أسمح بأن تتجاوز مدة تسكين الحالات الحرجة ساعات

القليوبية - إبراهيم سالم

عقد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعاً مع فريق العمل بإدارة الطوارئ والرعاية العاجلة اليوم، وذلك للاطلاع علي نظام العمل بغرفة الطوارئ، بحضور الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، وذلك بناءاً علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه أعطي وكيل الوزارة تعليمات بأن يتم إبلاغه بجميع الحوادث بشكل فوري، وأن يُعرض عليه بيان مجمع بالحوادث بشكل يومي في صباح كل يوم، كما أمر بأن يُعرض عليه بيان بجميع حالات الطوارئ سواء التي تم تسكينها أو التي تم تسجيلها علي السيستم.

ووجه وكيل الوزارة، بضرورة اتخاذ إجراء فوري وسريع عقب تسجيل حالات الطوارئ علي المنظومة من أجل اتخاذ إجراءات فورية في فترة زمنية لا تتعدي الثلاثين دقيقة، مؤكدا أن جميع المستشفيات بالمحافظة تعتبر تابعة لإدارة الطوارئ من حيث تسكين الحالات الحرجة، وذلك بناءاً علي التنسيق من خلال مشروع رعايات مصر.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، أنه لن يسمح بأن تتجاوز مدة تسكين الحالة بعض السويعات القليلة، ويعد هذا الأمر مرفوض تماما.