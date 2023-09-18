وكيل أوقاف الإسكندرية يلتقى أئمة العامرية وبرج العرب لبحث الخطة الدعوية

الإسكندرية أسماء على بدر

التقى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ، أئمة إدارة أوقاف البرج والجمرك بحضور الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة والدكتور حسن عبد الله مدير إدارة برج العرب بمسجد سيدي أبي العباس المرسي لبحث الخطة الدعوية.

والتقى بأئمة أول وثان بمسجد على الدين بإدارة العامرية أول بحضور الشيخ عبد الرازق عبد الله مدير إدارة العامرية أول والشيخ أحمد عاشور مدير العامرية ثان وبذلك يكون قد اجتمع بجميع أئمة المساجد بالإسكندرية.

ووجه الشكر والتقدير والاحترام لمديري الإدارات الفرعية والمفتشين والأئمة على الجهد المبذول على كل الاصعدة دعويا واجتماعيا مطالبا إياهم ببذل مزيد من العمل والجهد خدمة لديننا ووطننا كما أعلن بأنه سيبدأ سلسلة من الاجتماعات مع خدام بيوت الله عزوجل لاطلاعهم على المستجدات.