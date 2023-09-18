اليوم السابع
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نقابة العاملين في القطاع الخاص: ننتظر قرارا حاسما بتطبيق حد أدنى للأجور

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 09:47 م
نقابة العاملين في القطاع الخاص: ننتظر قرارا حاسما بتطبيق حد أدنى للأجور شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، إن القيادة السياسية تحاول تخفيف الأعباء بقدر المستطاع، مؤكدا أن القطاع الخاص يستفيد فقط من الإعفاء الضريبى وهم 25 مليون عامل يعملون في 2 مليون منشأة، ويستحوذ القطاع الخاص على 80% من الاقتصاد المصري.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية شيرين عفت :"القطاع الخاص منتظرين قرار حاسم من رئيس الجمهورية للانتصار لـ25 مليون أسرة، لحد الآن لم يطبق الحد الأدنى للأجور 3 آلاف للقطاع الخاص". 
 
وأشار رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، إلى أنه شبه يوميا زيادة في الأسعار، مضيفا أن وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس القومى للأجور، الدعوة لانعقاد المجلس لرفع الحد الأدنى للأجور لأربع آلاف جنيه. 
 
وتابع رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص: "محتاجين السيد رئيس الدولة ينتصر للقطاع الخاص".
 

شعبان خليفه

القطاع الخاص

رئيس الجمهوريه

وزيره التخطيط

القومى للاجور



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