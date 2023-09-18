اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 سبتمبر 2023 08:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

نقابات عمال مصر: الرئيس السيسي يشعر بالمواطن البسيط وأنصف أصحاب المعاشات

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 07:34 م
نقابات عمال مصر: الرئيس السيسي يشعر بالمواطن البسيط وأنصف أصحاب المعاشات محمد جبران رئيس الاتحاد لنقابات عمال مصر
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف محمد جبران، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي يصب فى مصلحة المواطنين. 

 

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، أن حوادث الطرق انخفضت بسبب مشروعات الطرق والكباري.

 

ولفت إلى أن المحال التجارية فى بعض الدول الأوروبية كانت خالية من السلع، قائلا: "لازم نضحى شوية عشان نكمل".

 

وأكد أن الرئيس السيسى لم يترك عمال مصر، ويشعر بالمواطن البسيط وأنصف أصحاب المعاشات، مضيفا: مصر قوية بأبنائها ورجالها وعمالها.

 

 يذكر أنه من بين قرارات الرئيس السيسى، رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

 


عمال مصر

نقابات عمال مصر

الاعفاء الضريبى

قرارات الرئيس السيسي

انتخابات الرئاسة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: الرئيس السيسي ينحاز للمواطنين ..علاوة غلاء المعيشة ورفع حد الإعفاء الضريبى وزيادة مستفيدى تكافل وكرامة وإعفاء المتعثرين رسائل للمصريين بأننا "كلنا إيد واحدة"

الأحد، 17 سبتمبر 2023 06:05 م

قرارات استثنائية للرئيس تدعم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع الخاص.. رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% يثبت توجه الدولة لرفع العبء من على كاهل المصريين.. وتتوالى ردود فعل الأحزاب المرحبة بقرارات الرئيس

السبت، 16 سبتمبر 2023 03:37 م

قرارات تاريخية للرئيس السيسى.. نواب وأحزاب: رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%" قرار مهم.. والعلاوة الاستثنائية تدعم المواطنين.. و42 حزبا سياسيا: الرئيس بعث الأمل وأثلج صدور المصريين

السبت، 16 سبتمبر 2023 03:11 م

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي من بني سويف.. أبرزها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية ورفع حد الإعفاء الضريبى وزيادة لمستفيدي "تكافل وكرامة" وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد أو غرامات تأخير لهيئة التعمير والتنمية

السبت، 16 سبتمبر 2023 03:07 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة