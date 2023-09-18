مواطن من المنوفية: "هنتخب الرئيس السيسى علشان اللى عمله متعملش فى 60 سنة".. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

قال شريف كامل مواطن بمحافظة المنوفية، أنه سوف ينتخب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثالثة، وذلك لما قام به من إنجازات لاحصر لها.