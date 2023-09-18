مواطن من المنوفية: "هنتخب الرئيس السيسى علشان اللى عمله متعملش فى 60 سنة".. فيديو

قال شريف كامل مواطن بمحافظة المنوفية، أنه سوف ينتخب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثالثة، وذلك لما قام به من إنجازات لاحصر لها.
وأضاف شريف كامل، أنه من أهم إنجازات شبكة الطرق العالمية التى ربطت كافة المحافظات ببعض والوصول فى أسرع وقت ممكن ، بالإضافة إلى مشروع 2 مليون فدان التى تمت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية الموارد الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتى.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية: أهتم بالصناعة وبناء مدن جديدة لحل الأزمة السكانية وتوفير شقق لمحدوى الدخل عن طريق الاسكان الاجتماعى وعلشان اللى عمله فى فتريتن متعملش فى 60 عاما.
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