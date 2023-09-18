ممرضة من الزقازيق: الرئيس السيسي حقق الأمن والأمان لمصر وأدعمه لفترة رئاسية جديدة

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت شيماء ضياء ممرضة من الزقازيق ، أنها ستختار الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال منظومة التطوير التي بدأها، مضيفة قائلة: "أي رئيس غيره مش عارفين هيعمل ايه، ولا هيدير البلد أزاى".

وأشارت إلى أنها كمواطنة لمست حجم التطوير الذي شهدته البلاد من طرق وكباري ومشروعات البنية التحية، ومدارس.

وأوضحت أن مدينة الزقازيق، خلال 10 سنوات الماضية، دخل فيها عدد كبير من محاور مرورية والكباري، التي أعادت التنظيم المروري للشارع، وقضت على معانا المواطنين من التكدس المروري والزحام وإهدار الوقت.

و تابعت، أن الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، نجح في استعادة منظومة الأمان وأعاد الأمن الشارع المصري، وأصبحنا نعيش في أمان، فقبل ذلك كنا نخاف نمشي في الشوارع أو السفر للمحافظات خشية التعرض لأي مكروه، لكن الآن أصبحنا نعيش في أمان.