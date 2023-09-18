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"معلومة تهمك".. ماذا تعرف عن استدعاء النيابة للمتهمين والشهود؟

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 02:00 ص
"معلومة تهمك".. ماذا تعرف عن استدعاء النيابة للمتهمين والشهود؟ محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن تنظيم القانون لطلب الاستدعاء من النيابة العامة، وعدم الالتزام بهذا الطلب، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون تلك الوقائع.

س: ماذا يحدث إذا تسلمت طلب الاستدعاء ولم تلتزم بالحضور في الجلسة المحددة؟

 

ج: بالنسبة للمتهم.. جاز لقاضي التحقيق إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه الحضور دون عذر مقبول أن يصدر أمراً بالقبض عليه.
 
أما بالنسبة للشاهد.. جاز للنيابة أن تطلب من القاضي المختص تقويم الشاهد الممتنع عن الحضور أو تأمر بضبطه وإحضاره.
 
كما أن هناك بعض القواعد الخاصة يجب معرفتها وهى:.
 
1- استدعاء رجال الشرطة يكون بطلب رسمي يرسل إلى جهة عملهم.
 
2-استدعاء المحامين يتم بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين.
 
3- استدعاء المسجونين يكون بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص.
 

طلب استدعاء

النيابة العامة

استدعاء الشهود

القانون المصرى

اخبار الحوادث



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