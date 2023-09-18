مصرع شخص وإصابة 11 آخرين فى انقلاب ميكروباص على طريق البترول بمطروح

مطروح _ حسن مشالي

لقى شخص مصرعه وأصيب 11 آخرين من محافظات مختلفة، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق البترول المتفرع من طريق مطروح – الإسكندرية الساحلي، عند الكيلو 60 شرقي مدينة مرسى مطروح، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

استقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي، محمد خضرى عبدالله " 39 سنة " من سفاجا، جثة هامدة، والمصابين في الحادث وهم السيد الدرندلى " 50 سنة " من سوهاج، مصاب باشتباه نزيف بالبطن والمخ، وطه حسين " 23 سنة " الشرقية نزيف بالمخ والبطن و أشرف عبدالسلام محمد " 26 سنة " من الشرقية،كدمات متفرقة بالجسم، ومحمد عبدالعال " 30 سنة " من الشرقية، اشتباه مابعد الارتجاج، و كريم صلاح محمود " 24 سنة " من العياط، جرح قطعى بالذراع الأيسر واشتباه مابعد الارتجاج، واحمد حسين وهبه " 27 سنة " من طنطا، كدمات متفرقة بالجسم، و محمود نبيل عبدالحميد " 29 سنة " الجيزة، اشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات، و محمد عبدالفتاح عبدالجواد" 27 سنة " من الشرقية، اشتباه مابعد الارتجاج وكدمة شديدة بالرأس واشتباه كسر بالضلوع، وابراهيم محمد السيد الدرندلى " 44 سنة الشرقية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومصطفى عبدالحميد النجار " 27 سنة " من الجيزة، جروح متفرقة بالجسم، ووليد محمد على " 25سنة "من محافظة الشرقية، مصاب باشتباه كسر بالفقرات.

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، بأنه تم تقديم كافة الإسعافات الطبية والعلاجية للمصابين، مع استمرار رفع درجة الاستعداد، المستمر بمستشفيات المحافظة، خاصة مع زيادة حركة السفر على الطرق، والإقبال السياحي الكبير على المحافظة على طول الساحل.