"مش بنرجع بعد 3 أيام شراء".. عاطل ينهى حياة مالك محل بسبب جراب موبايل بـ35 جنيها

كتب أحمد إسماعيل

لم تستوعب زوجة مالك محل الهواتف بمنطقة الطالبية الصدمة التي تلقتها من نجلها في مكالمة هاتفية : " بابا اضرب بمطواة في المحل وحالته خطيرة جدا "، فهرولت الزوجة إلى الشارع لاستعلام الامر وعندما وصلت فوجئت بتزاحم الناس أمام المحل وعقب دخولها وجدت زوجها غارق في بركة من الدماء وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة .

استيقظت الزوجة من ذهولها أمام مشهد حمل رجال الإسعاف جثمان زوجها إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه ، وبدأ عقلها في لحظات يسترجع سنوات حياتها التي قضتها مع زوجها وكيف استطاع أن يواجها مصاعب الحياة بالعمل الجاد والشاق ومع أول مولود لهم بدأ يفكرنا كيف يعملان على إنشاء مشروع يدر عليهم مصدر زرق حلال يساعدهم على تربية الأبناء وتوفير حياة كريمة .

لم تكن تدرى الزوجة المكلومة أنه في لحظة غضب وغدر من أحد الأشخاص انتهى حلم أسرتها بفقدان عائلها بسبب مبلغ زهيد، دمر حياة أسرة بالكامل وقضى على عائلها.

انهارت الزوجة تماما عقب إخبارها بوصول زوجها إلى المستشفى جثة هامدة بعد تلقيه طعنة قاتلة نافذة بالصدر ، فيما القت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة.

استمعت جهات التحقيق المختصة لاقوال نجل المجنى عليه والذى كشف كواليس واقعة مقتل والده على يد المتهم ، تبين أن المشكلة بدأت قبل الجريمة بثلاثة أيام، عندما ذهبت شقيقه المتهم لشراء (جراب محمول) سعره 35 جنيه، وبعد مرور ثلاث أيام، قررت ترجع الجراب للمحل.

وأردف نجل المجنى عليه قائلا أن شقيقة المتهم حضرت يوم الواقعة ولم يكن والده في هذا الوقت موجود بالمحل وطلبت استرداد ثمن الجراب ، فقلت لها مش بنرجع بعد 3 أيام شراء" ، فذهبت وأرسلت شقيقها الذى حضر وشب بيننا شجار، فأتصلت بوالدى الذى حضر مهرولا محاولاتهدئه الأمر بأخذ (الجراب) منه وإعطاءه مبلغه، ولكن المتهم رفض مبرر بأننى قد شتمته ويريد أخذ حقه منى ليتطور الشجار إلى تشابك فقام المتهم بإخراج سلاح أبيض " مطواه " كانت بحوزته وتعدى على والدى بعدة طعنات فسقط في بركة من الدماء ، وفرا هاربا.

من جانبها كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة مالك محل هواتف بالطالبية لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان، فيما قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.