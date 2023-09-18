قرية الحصص بالدقهلية تستعد للحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء فى الطاقة

الدقهلية شريف الديب

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أحمد الشيمي وأحمد رضا وأحمد الشريف منسقي مبادرة حياة كريمة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور المهندسه ريهام أحمد منسق "مبادرة حياة كريمة" بديوان محافظة الدقهلية وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة تنفيذ فاعليات مُبادرة «القرية الخضراء» التي اطلقتها وزارة التخطيط والتي تستهدف تأهيل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، بشراكةٍ مثمرة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبين محافظات الجمهورية وشركة إيكونسلت للاستشارات الهندسية والبيئية والجمعية المصرية للأبنية الخضراء كجهة تقييم مستقلة.

وفي هذا الصدد رحب "مختار"بتنفيذ "مبادرة القرية الخضراء" بقري مشروعات حياة كريمة في الدقهلية تحقيقا للاستدامة البيئية،و اشاد "مختار" بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المبادرة الرئيسية "المشروعات الخضراء الذكية والتي تشارك الدقهلية فيها بفاعلية كبيرة من خلال 159 مشروعا للعديد من المشاركين ويتم التقييم علي المشروعات المؤهلة، واضاف" مختار" ان الدقهلية ترحب بتنفيذ مبادرة "القرية الخضراء" بقري مشروعات حياة كريمة بمحافظة الدقهلية مشيرا انه بدأت بالفعل اعمال المعاينة الميدانية علي الطبيعة بقرية الحصص بمركز شربين لتكون احدي القري التي يتم منحها شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء في مجال الطاقة والموارد والمياة ووجه "مختار" لضرورة تذليل العقبات والاستجابة الفورية للتصدي لاية مشكلات طارئة لتنفيذ المشروع بنطاق محافظة الدقهلية.

واوضح ممثلي وزارة التخطيط منسقي حياة كريمة بالوزارة انه تم التعاون في هذا الشأن فيما يخص قري حياة كريمة علي مستوي الجمهورية وذلك من خلال تحديد مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار إحدى القرى التي يمكن تنفيذ المبادرة بها، ولتكن نموذجًا يمكن تعميمه على 175 قرية مصرية من قري حياة كريمة خلال الفترة القادمة، واضاف "ممثلي وزارة التخطيط" مسئولي حياة كريمة انه سيتم تأهيل قري حياة كريمة للتوافق مع المعايير البيئية العالمية ووفقا لمعايير الجمعية المصرية للابنية الخضراء للحصول على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الخضراء، واضافو ان قرية "فارس بمحافظة اسوان"كانت أول قرية مصرية تحصل على هذه الشهادة ونتطلع الي وجود نماذج مماثلة من المجتمعات القائمة" قري حياة كريمة" بمحافظة الدقهلية تتأهل للحصول علي "شهادة الترشيد" في اطار مبادرة الوزارة "القرية الخضراء".

ووجه ممثلي وزارة التخطيط الشكرو التقدير لمحافظ الدقهلية علي الجهود المبذولة بشأن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية والاستعدادات اللازمة لمبادرة القرية الخضراء.

جاء ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بملف تغير المناخ الذي أصبح له تأثيرا واضحا وقويا علي كوكب الأرض وتمشيا مع جهود اجهزة الدولة لتنفيذ توصيات مؤتمر تغير المناخ COP 27 والذي يتم من خلاله وضع استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية وتطبيقها وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.