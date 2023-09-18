قافلة طبية ونصف طن لحوم للأسر الأولى بالرعاية فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأسوان، بتنظيم قافلة طبية مجانية إستهدفت تقديم الكشف الطبي والعلاج المجانى لأهالى قرية الشهامة بوادى الصعايدة، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى بتوزيع نصف طن من اللحوم على 250 أسرة وذلك بالتنسيق مع جمعيتى الأورمان والمستقبل حيث إستهدفت الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية .

وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود فى كافة قطاعات العمل العام بهدف تلبية المطالب الجماهيرية ، والقيام بتنفيذ أعمال إزالة التعديات ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وأيضاً النظافة العامة ، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المختصة بمديريات الخدمات والمجتمع المدنى لتنظيم القوافل الطبية ، والمبادرات المجتمعية الهادفة للتخفيف عن كاهل المواطنين ، وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت رفع 60 حالة إشغال وضبط النباشين بنطاق منطقة الطابية والشارع الجديد وكورنيش النيل ، وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة محمود بهاء ومحمد حسين ، ورؤساء الأحياء والفنيين بالتعاون مع قسم شرطة المرافق بقيادة المقدم عقل صالح رئيس القسم .

كما قامت الوحدة المحلية بقروى كركر برئاسة مايكل رفعت بتنفيذ أعمال إصلاح خط كهرباء إنارة الشوارع بقرية رقم ٣ ، وكذا صيانة أعمدة الإنارة بجوار المول التجارى من قبل فنيين الكهرباء بالوحدة المحلية ، وتم كذلك تنظيم حملة إستهدفت رفع الإشغالات بمعرفة رؤساء الأحياء وشرطة المرافق وذلك بشارع السوق حيث تم رفع عدد من الإشغالات والباعة الجائلين ، وتحرير محاضر إشغال للطريق العام .

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 175 م2 بالتنسيق مع الإدارة الزراعية ، وهى عبارة عن بناء أسوار على أرض زراعية بالطوب الأبيض ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

من ناحية أخري، كان قد كلف اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بترأس إجتماع مستثمرى المنطقة الصناعية بالعلاقى لمناقشة أى معوقات أو إحتياجات مستقبلية لخدمة أصحاب الورش والمصانع المتعددة الأنشطة وذلك بحضور الدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، ومحمد عبد القادر مدير المنطقة الصناعية.

وخلال الإجتماع، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن محافظ أسوان أعطى توجيهاته بقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال الصيانة والتطهير لشبكات الصرف الصحى بالمنطقة ، وأيضاً طريق أسوان / العلاقى ، بحضور أصحاب المصانع والمنطقة الصناعية وممثلى القطاعات المختلفة حيث سيتم تصميم لوحة (plc) والمستخدمة لرفع وخفض الجهد مما يساهم فى وضع حل جذرى لمواجهة أى مشاكل لقطع المياه حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليون جنيه لتوريد الطلمبات والمواتير الخاصة بها الأسبوع القادم ،

ولفتت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، بأنه سيتم تشغيل المحبس الرئيسى بمدخل البوابة رقم ( 2 ) بجوار محطة الرفع بنظام الورادى كحل مؤقت ،لحين الإنتهاء من عمل اللوحات (plc) ، ومن المقرر أن يتم عقد هذا الإجتماع بشكل دورى شهرياً لطرح أى معوقات والعمل على إزالتها أولاً بأول .

من ناحية أخري كان قد ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماع لجنة " تكريم الإنسان " وذلك بحضور رئيس وأعضاء اللجنة من الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى ، حيث كلف محافظ أسوان بالبدء فوراً فى إعداد التصميمات والرسومات الهندسية الخاصة بتجهيز المرحلة الثانية بالجبانة الجديدة المقامة بالضفة الغربية لمدينة أسوان بالطريق الصحراوى الغربى الممتد إلى مطار أسوان الدولى والتي تصل مساحتها إلى 123.5 ألف م2 من إجمالى المساحة الكلية المخصصة لهذا الغرض بواقع مليون م2 وذلك وفقاً لرؤية مستقبلية متكاملة .

وشدد محافظ أسوان، على أهمية أن يتم الإستعانة بالجهات المتخصصة فى إنشاء المقابر وأماكن دفن الموتى لتكون بشكل نموذجى وحضارى وكاملة الخدمات والمرافق الأساسية بإمكانيات المحافظة ، فضلاً عن إنشاء سور مرتفع وبوابات أمنه مدون عليها أرقام محددة لكل بوابة، مع رفع كفاءة المسجد، وتوفير كافة المتطلبات الخاصة بدفن الموتى، وكذا وضع أسهم تعريفية لتسهيل حركة دخول وخروج المواطنين، وأيضاً السيارات، مع مراعاة الإلتزام بتوسعة الشوارع المؤدية للمقابر لتستوعب أكثر من سيارة ورصفها وإنارتها بشكل جمالى وراقى، ولتصبح نموذج إسترشادى متكامل لباقى المراحل التالية بهذا المشروع الإنسانى دون مبالغة لتحقيق الهدف الآسمى منها على الوجه الأكمل .

ووجه اللواء أشرف عطية، إلى ضرورة أن يكون لكل مرحلة فريق عمل متكامل يقوم بتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بدفن الموتى على مدار اليوم، والتعامل مع المواقف الطارئة أولاً بأول ، وأيضاً تنفيذ أى أعمال صيانة لأى مرافق أو خدمات لتكون بجودة عالية بإستمرار ، مع إتاحة الفرصة للأخوة الأقباط للحصول على أى مساحات لتخصيصها كمقابر لهم،

وطالب محافظ أسوان، بأن يتم التنسيق مع الجمعيات المختلفة للمساهمة والمشاركة فى توفير سيارات لدفن الموتى، وتكون باللون الأبيض ومدون عليها أسم الجمعية بخط موحد .