اليوم السابع
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الإثنين، 18 سبتمبر 2023 02:56 م
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عقد مقابلات شخصية لاختبارات المتقدمين للتجديد كوكيل إعدادى ومدير ابتدائى بالغربية

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 02:28 م
عقد مقابلات شخصية لاختبارات المتقدمين للتجديد كوكيل إعدادى ومدير ابتدائى بالغربية اللجنة
الغربية مصطفى عادل

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ترأس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لتجديد وكيل اعدادي جميع الإدارات، وتجديد مدير ابتدائي جميع الإدارات ضمت في عضويتها  كلا من الشئون التنفيذية، التعليم العام، كلية التربية، مجلس الأمناء، التنظيم والإدارة، نقابة المعلمين.
 
وأجريت المقابلات بمسرح مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية. 
 
يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية كانت قد أعلنت في شهر سبتمبر 2023عن تجديد بعض الوظائف القيادية والاشرافية.
 
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات  الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.
 
 
 

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