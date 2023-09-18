شاهد "الحمصية والسمسمية".. أشهر أصناف حلوى المولد النبوى عند الدمايطة.. صور

دمياط - هيثم مراد

أيام قليلة ونستقبل المولد النبوى الشريف، مناسبة لها طابع خاص فى استقبالها، وتظل حلويات المولد النبوى أبرز مظاهر احتفال المصريين بهذه المناسبة، وفى دمياط بدأ العاملون فى صناعة الحلويات الاستعداد مبكرا لاستقبال احتفالات المولد النبوى الشريف، كعادتهم قاموا بتقديم أصناف متعددة من حلويات المولد ولكن تظل "الحمصية" أحد أهم الاصناف وأشهرها ويقدم "اليوم السابع" فى هذا التقرير مراحل صناعة حلويات المولد فى دمياط.

" حلويات المولد النبوى كثيرة ولكن الحمصية أشهرها ومطلوبة جدا" بهذه العبارة بدأ عم "حمدى" صانع حلويات دمياط حديثه لنا ليستكمل الحديث قائلا: "نستعد لاستقبال المواد النبوى الشريف منذ عدة أشهر، شهرة الحلويات الدمياطية سببا فى بدء التصنيع مبكرا، طلبات الحجز كثيرة خاصة على هذه الأصناف".

وبدأ حلوانى دمياط فى شرح مراحل تصنيع الحمصية قائلا: " نبدأ بإضافة السكر والكلوجوز وبعضا من الاضافات الأخرى، نستمر فى غليها جيدا لمدة 8 دقائق، بعدها نقوم بتبريدها تمهيدا لدخول المرحلة الثانية".

واستمر قائلا: " بعد انتهاء مرحلة التبريد، نبدأ فى وضع العجين على أحدى الماكينات من أجل تحضيرها للطهى، ثم بعد ذلك تتم إضافة الحمص بعدها نقوم بالتحكم فى سمك القطعة بواسطة ماكينة أخرى، لتكون بعد ذلك جاهزة على التعبئة، الأمر لا يستغرق سوى 20 دقيقة على الأكثر".

وأوضح قائلا: " صناعة الحلويات فى دمياط تحظى بشهرة كبيرة، وهذا يجعلنا حريصين على تقديم منتجات جديدة كل عام، ولكن علينا أيضا الحفاظ على هوية الصناعة وتقديم الأصناف الشهيرة والتى ارتبطت بالمناسبة هنا لابد من الاستمرار فى تقديم "الحمصية".



استعدادات حلواني دمياط (1)



استعدادات حلواني دمياط (2)



حلويات المولد النبوي الشريف



حلويات مولد النبي (1)



حلويات مولد النبي (2)



صناعة الحلويات في دمياط



صناعة الحمصية في دمياط