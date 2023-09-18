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شاب من كفر الشيخ: المشروعات القومية حققت بمصر نقلة حضارية كبيرة وطفرة فى كل الخدمات

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 12:30 ص
شاب من كفر الشيخ: المشروعات القومية حققت بمصر نقلة حضارية كبيرة وطفرة فى كل الخدمات فتحي خالد الحسانين من شباب كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال فتحي خالد الحسانين، من شباب كفر الشيخ، إنه يدعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة، لما نراه على أرض الواقع، من اقامة مشروعات خدمية لكل المواطنين التي شهدتها مصر، التي نقلت مصر نقله حضارية، منها المشروعات القومية في الطرق، وإقامة شبكة الطرق الجديدة، التي جعلت مصر شبكة واحدة، وجعلت المواصلات سهلة، إضافة لقطار الكهرباء الجديد، وإقامة المواني الجديدة، التي ستنقل مصر نقلة اقتصادية عالمية، وتطوير قناة السويس، كان له أثر كبير في زيادة الدخل القومي.

وأضاف الحسانين، بالإضافة إلى مشروعات تطوير الريف المصري، وكانت رسالة الماجستير الخاصة به عن المشكلات العملية التخطيطية لتطوير الريف، فهو أكثر من يشعر بما تم في الريف المصري من تطوير، وإقامة مشروعات خدمية، من إسكان، ومجمعات خدمية، ومشروعات صرف صحي، ورصف الطرق، وتوصيل الغاز الطبيعي، وغيرهم من المشروعات.

 


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