دورة تدريبية في الإسعافات الأولية وورشة لتعليم أشغال الخرز بكفر الشيخ

نظمت إدارة شباب قلين، دورة تدريبية فى الإسعافات الأولية بمركزى شباب ميت الديبة ومدينة قلين بمشاركة أعضاء أندية التطوع بحضور 60 عضوا من أعضاء مراكز شباب «الشقة، مدينة قلين، حصة الغنيمى، طويلة نشرت، نشرت، ميت الديبه المنشأة الكبرى، المنشأة الصغرى، أبو إسماعيل، عزيز غربية »، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أهمية الدورات التدريبية للإسعافات الأولية للشباب، التى تهدف لإكساب أعضاء أندية التطوع المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية التى تساعد فى إنقاذ حياة المصاب، والحد من المضاعفات التى يتعرض لها نتيجة الإصابة، كما تتناول تعريف الإسعافات الأولية ذلك الإجراء الأولى لإنقاذ الحالات المصابة.

كما واصلت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تنفيذ الورش الحرفية ضمن مبادرة "حرفتك صنعتك" بمركز شباب كفر مجر التابع لإدارة شباب دسوق بمشاركة 20 من أعضاء أندية الفتاة والتطوع، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الورشة التدريبية تستهدف تنمية مهارات السيدات فى مجال الصناعات اليدوية والحرفية، وتعزيز قدراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشى لهن ولأسرهن، كما تناولت الورش التعريف بأساسيات كل حرفة، وأماكن بيع خاماتها وكيفية تسويقها، وذلك لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، تماشيا مع الاستراتيجية القومية وتنفيذ المشروع تنمية الأسرة المصرية.

تضمنت الورشة تدريب الفتيات على عمل الشنط بالخرز، قدمتها منى محمد حيث تقام تلك الورشة خلال الفترة من 18 وحتى 20 سبتمبر الجارى، بإشراف نجوى صلاح، وكيل الوزارة، وبإشراف تنفيذى مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، تنفيذ غادة راشد، مسئول أندية الفتاة بالمديرية، وفريق عمل المركز.